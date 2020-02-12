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ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" paylaşımına Rusya'dan cevap geldi. ABD'nin 2021 yılı bütçesinde terör örgütü YPG'ye ayrılan 200 milyon dolarlık bütçeyi hatırlatan Rusya Büyükelçiliği "Takdiri size bırakıyoruz" paylaşımını yaptı.

12.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:17

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin kentinde yaşanan olaylara ilişkin paylaşımında bulundu. Videoda "NATO müttefikimiz 'nin yanındayız" mesajı verildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, "Eye On Idlıb" yani "Gözler İdlib'in Üzerinde" başlıklı videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Videolu mesajda "Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı" belirtildi. Ayrıca videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi.

RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ

ABD Büyükelçiliği'nin söz konusu paylaşımının ardından 'nın Ankara Büyükelçiliği'nden cevap geldi. Paylaşımda, İdlib'de rejim saldırıları nedeniyle 13 askerin şehit olmasının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" sözleriyle birlikte, Pentagon tarafından terör örgütü PKK kontrolündeki 10 bin kişilik birlik için bütçe talebi istenildiğine dair bir görsel yer aldı.

Büyükelçiliğin paylaşımında "Takdiri size bırakıyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Rusya, Dünya


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