18.06.2019 16:34
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ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela'ya destek eylemi

ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela

Nakliyat-İş Sendikası, Venezuela'ya destek için ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması düzenledi.

Nakliyat-İş Sendikası, Venezuela'ya destek için ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması düzenledi.

Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grubun hazırladığı ortak açıklamayı Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. ABD ve Venezuela arasındaki olaylara ilişkin açıklama yapan Küçükosmanoğlu, Hugo Chavez'li Venezuela'nın eğitim, sağlık ve barınmada uygulanan politikalar sonrasında insancıl bir ortamda yaşamaya başladıklarını belirtti.

ABD'nin Venezuela'da giriştiği darbeyi mali yaptırımlarla devam ettirdiğini bildiren Küçükosmanoğlu, Venezuela'ya çeşitli yaptırımların uygulandığını söyledi.

Venezuela'nın doğalgaz ve petrol kaynaklarının varlığından bahseden Küçükosmanoğlu, bu zenginlikleri ABD'nin yağmalamak istediğini anlattı.

Açıklama sonrasında grup, sorunsuz bir şekilde dağıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
ankara, nak, ABD, venezuela, 3. Sayfa

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