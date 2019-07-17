17.07.2019 17:51
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ABD Büyükelçiliğinden Erbil'deki saldırıya kınama

ABD Büyükelçiliğinden Erbil

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Erbil'de Türk diplomatlara yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Erbil'de Türk diplomatlara yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Türk diplomatlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Irak Bölgesel Yönetimi, Ankara, Erbil, Politika

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