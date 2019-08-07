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ABD Büyükelçiliğinden güvenli bölge açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin görüşmelerde bazı konularda uzlaşıya varıldığını bildirdi.

07.08.2019 17:42 ABD Büyükelçiliğinden güvenli bölge açıklaması
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin görüşmelerde bazı konularda uzlaşıya varıldığını bildirdi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD'li ve Türk heyetlerin 5-7 Ağustos tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasının eş güdümünü planlamak üzere, görüşmeler yaptığı hatırlatıldı.
Görüşmelerde üzerinde uzlaşı sağlanan konular şu şekilde sıralandı:
"Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için alınacak ilk tedbirleri hızla uygulaması, güvenli bölgenin tesisinin birlikte koordine edilmesi ve yönetilmesi amacıyla Türkiye'de ortak operasyon merkezinin mümkün olan en kısa sürede kurulması, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri için her çabanın gösterilmesi."

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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