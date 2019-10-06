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ABD Büyükelçiliğinden ikinci Twitter özrü

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenilmesi nedeniyle ikinci kez özür diledi.

06.10.2019 17:26ABD Büyükelçiliğinden ikinci Twitter özrü
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenilmesi nedeniyle ikinci kez özür diledi.
Büyükelçilik, söz konusu paylaşıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadesi yer aldı.
ABD Büyükelçiliğinin yanlışlıkla beğendiğini açıkladığı FETÖ firarisi Babahan'ın paylaşımında, "MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset dönemi" vurgusu yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ergun Babahan, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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