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ABD Büyükelçiliğinden özür

ABD Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi üzerine, "Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

06.10.2019 17:22ABD Büyükelçiliğinden özür
ABD Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi üzerine, "Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Büyükelçilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" denildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Ergun Babahan, Twitter, Politika

Kaynak: İHA

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