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ABD Büyükelçiliğinden Suriye'ye ateşkes çağrısı

ABD Büyükelçiliği, İdlib'de ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruşlarının bölgedeki yaralılara ulaşması için çağrıda bulundu.

11.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:05ABD Büyükelçiliğinden Suriye'ye ateşkes çağrısı
ABD Büyükelçiliği, 'de ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruşlarının bölgedeki yaralılara ulaşması için çağrıda bulundu.
ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı ve 'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir" ifadeleri kullanıldı.
İdlib'de yaşanan çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının bölgeye ulaşması çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rusya, İran rejimi, Hizbullah ve Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir. Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz."
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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