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Abd büyükelçisi ekrem imamoğlu'nu ziyaret etti

Ali ABLAY İSTANBUL, DHAAmerika Birleşik Devletleri(ABD) Ankara Büyükelçisi David M.Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

14.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:47
Ali ABLAY İSTANBUL, DHA
Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Büyükelçisi David M.Satterfield, Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.
ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Saraçhane'deki makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Ekrem İmamoğlu, Kendilerinin ziyaret talepleri bizi çok mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde ve özellikle İstanbul'u unutmadan çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı, hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük alan Türk Kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım dedi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.
Abd büyükelçisi ekrem imamoğlu'nu ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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