Haberler» Ekonomi» Haber

ABD çiftçiler Çin ile antlaşma yapılmasını istiyor

Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonu (AFBF), Çin ile ticaret görüşmelerini sürdüren delegelere, ticaret antlaşmasının "hızlıca" sonuca ulaşması için çabalarını "ikiye katlamaları" çağrısı yaptı ve gümrük vergileri yüzünden binlerce çiftçinin büyük zorluklar içinde olduklarına dikkat çekti.

06.08.2019 11:19 ABD çiftçiler Çin ile antlaşma yapılmasını istiyor
Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonu (AFBF), Çin ile ticaret görüşmelerini sürdüren delegelere, ticaret antlaşmasının "hızlıca" sonuca ulaşması için çabalarını "ikiye katlamaları" çağrısı yaptı ve gümrük vergileri yüzünden binlerce çiftçinin büyük zorluklar içinde olduklarına dikkat çekti.
AFBF Başkanı Zippy Duvall, "Şu anda, 2017'deki 19.5 milyar dolardan 2018 yılında sert bir düşüşle 9.1 milyar dolara inen Çin pazarının tamamını yitirmek üzereyiz" uyarısı yaptı.
AFBF verilerine göre, 2000 yılından 2017 yılına kadar yüzde 700 artan ABD'nin Çin'e tarım ihracatı, 2018 yılında yarıya düştü.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Çiftlik, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:40   Garanti BBVA'dan "Bayram Kredisi" fırsatı
11:39   Vehbi Koç Vakfı, "Meşher" adıyla yeni bir kültür ve sanat kurumu açıyor
11:36   Toros Tarım'dan Romanya'da yatırım
11:33   Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısını hareketlendirdi
11:28   Japonya rekabet komisyonundan Apple'a soruşturma
11:27   Şirketler siber saldırganları ortalama 83 gün fark etmiyor
11:25   Feyzi: "Son 10 yılın en güzel rekoltesi"