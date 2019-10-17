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"ABD Çin ile anlaşmanın ilk aşamasının Kasım'da tamamlanmasını umuyor"

ABD yönetimi, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinde, anlaşmanın ilk aşamasının Kasım ayında tamamlanmasını umuyor.

17.10.2019 10:30

ABD yönetimi, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinde, anlaşmanın ilk aşamasının Kasım ayında tamamlanmasını umuyor.

ABD'de yayımlanan haberlere göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin-ABD ticaret anlaşmasının ilk aşamasıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

Mnuchin, ABD ve Çin müzakerecilerinin ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek ay imzalama hedefinden önce ticaret anlaşmasının ilk aşaması üzerinde hala çalışıldığını söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Mnuchin, Çin'den ABD yetkilileri için anlaşmayla ilgili daha fazla görüşme yapmak amacıyla, Pekin'den bir davet gelmediğini belirtti ancak kendisi ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in eğer gerekirse seyahat için hazır olduğunu vurguladı.

ABD Hazine Bakanı, Trump yönetiminin 15 Aralık'ta yürürlüğe girecek 156 milyar dolarlık planlanan Çin malları tarifesinin nasıl idare edileceğine dair henüz karar vermediğine işaret etti.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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