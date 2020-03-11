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ABD: Çin koronavirüsü örtbas etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin, "Wuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi.

11.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:11
ABD: Çin koronavirüsü örtbas etti
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin, " Wuhan 'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi. Bu da dünya toplumunun virüse vereceği cevapta belki de iki ayına mal oldu" açıklamasında bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Wuhan, Ekonomi

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