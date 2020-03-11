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ABD: Çin koronavirüsü örtbas etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin, "Wuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi.

11.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:13
ABD: Çin koronavirüsü örtbas etti
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin, " Wuhan 'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi. Bu da dünya toplumunun virüse vereceği cevapta belki de iki ayına mal oldu" açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Wuhan, Ekonomi

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