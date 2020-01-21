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ABD: Çin ticaret anlaşmasının ikinci aşaması büyük bir gelişme olmayabilir

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Washington ve Pekin arasında müzakereleri süren ticaret anlaşmasının ikinci aşamasının beklenildiği üzere "büyük bir gelişme" olmayabileceği uyarısı yaptı.

21.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:21ABD: Çin ticaret anlaşmasının ikinci aşaması büyük bir gelişme olmayabilir

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ve arasında müzakereleri süren ticaret anlaşmasının ikinci aşamasının beklenildiği üzere "büyük bir gelişme" olmayabileceği uyarısı yaptı.

Mnuchin, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, 2021 federal bütçesinde orta sınıf için yeni vergi indirimlerinin yer aldığını belirtti ve ABD ekonomisinde gelecek yıllarda 1 trilyon dolar mali açık öngördü.

Bunun yanında, Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) yetkilisi Li Xingqian, ABD'den gelecek "yüksek kaliteli ve rekabetçi" ürünlerin Çin'de olumlu karşılanacağını söyledi. Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Qingqian, Washington'la varılan ticaret anlaşmasının "diğer ülkelerden yapılan Çin ithalatını etkilemeyeceğini" belirtti ve ekledi:

"Uluslararası ülkelerin Çin'de eşit şartlarda rekabet etmesini ve Çin piyasasında gelişmelerini istiyoruz."



Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Pekin, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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