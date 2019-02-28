ABD - Çin Ticaret Anlaşmasının ve Trump - Kim Görüşmesinin Başarısızlığı Asya Borsalarını Düşürdü

ABD
ile Çin
arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve Trump
ile Kim arasındaki görüşmenin sonuçsuz kalması üzerine yatırımcıların iyimserliklerini kaybetmesi sebebiyle Asya
'da borsa düşüşe geçti. Güney Kore
Menkul Değerler Borsası (KOSPI), ABD Başkanı Donald Trump
ve Kuzey Kore
Lideri Kim Jung Un'un iki saatlik görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yüzde 1.7 düşüşle kapandı.
Asya borsalarının düşmesinin ardından İngiltere
'nin FTSE borsası yüzde 0.3, Alman Menkul Değerler Borsası (DAX) yüzde 0.2, Fransız Borsası (CAC) yüzde 0.25 düşüş yaşadı. Morgan Stanley
Capital International (MSCI) endeksinde 'Japonya
'nın dışında Asya-Pasifik paylarında yüzde 0.45'lik bir düşüş olduğunu kaydetti.
Bank of Amerika
Merril Lynch'de FX (döviz stratejisti) Japon Başkan Shusuke Yamada, "Zirvenin somut anlaşma çıkaracağı konusundaki umutlar fazla yüksek değildi. Bununla birlikte iki liderin görüşmeyi el sıkışarak bitirmesini bekliyordu. Bu yüzden piyasalar manşetlere tepki gösteriyor" dedi.
Bu düşüş, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişelerini de artırdı.
ABD'nin Ticari Temsilcisi Robert Lighthizer, Washington
ile Pekin
arasındaki görüşmelerden bir sonuç beklemek için çok erken olduğunu söylemişti.
Sumitomo Mitsui Asset Management'da üst seviye stratejist olan Masahiro Ichikawa, "Lighthizer'in açıklamaları son günlerde artan umutları kırptı. Bu da hisse senetlerinin düşmesine baskı yaptı. Pakistan
ile Hindistan
arasında gerilimi artması da kaygı konusu. Ancak şu anda bu bölgesel bir konu olarak kaldığı için bütün piyasaya olan etkisi sınırlı" dedi.
ABD ile Çin arasındaki görüşmelerde ABD ticaret temsilcisi Lighthizer'ın konuşmasından önce, küresel hisse senetleri 4 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı. - TOKYO
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Kaynak: İHA