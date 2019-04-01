ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri İle Pozitif Olabilir

Haftanın ilk günü Asya piyasaları Çin PMI verisinin beklentinin üzerinde açıklanması ile yükseliş eğilimi görüldü. Borsa İstanbul'da ise yerel seçimlerin geçmesiyle piyasaların yönünüküresel büyümedeki yavaşlama endişeleri, ABD–Çin ticaret görüşmeleri gibi global risk çerçevesindeki haber akışının belirleyeceğini söyleyebiliriz.

USDTRY… TL Normalleşme Eğiliminde… Geçtiğimiz hafta Londra swap faizlerindeki yükselişin ardından normal seviyelere dönmüştü. Ülke risk primimiz olan 5 yıllık CDS' lerin görünümü ile TL tarafındaki normalleşme eğilimi parite üzerinde etkisini gösterebilir. Yurtiçinde seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla TL lehine fiyatlanmalar gözlemlenebilir. ABD tarafında ise Perakende satışlar ve PMI verileri takip edilecektir.

EURTRY… TL Varlıklarındaki Volatilite ile Yükseliyor… TL varlıklarındaki sert fiyatlanmalar ile yukarı yönlü fiyatlanan parite yerel seçim sonrası 6.29 seviyesinden işlem görmektedir. Bu hafta TL fiyatlanmalarının yanı sıra Euro bölgesi yoğun veri akışı ile paritede yüksek volatilite devam edebilir.

EURUSD… Makro Veriler Takip Edilecek… Paritedeki düşüş eğilimiyle Euro Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Anlaşmalı Brexit üçüncü defa İngiliz Parlamentosu tarafından reddedilirken Brexit çıkmazının Euro'yu baskıladığını söyleyebiliriz. Yeni haftada paritenin yönünü Euro bölgesi ve ABD'den gelecek olan yoğun makro veriler belirleyecek. Bugün Euro bölgesinde Mart ayı TÜFE, ABD tarafında ise Perakende satışlar takibimizde olacaktır.

XAUUSD… Dolar Endeksinin Etkisiyle Baskılanıyor… Geçtiğimiz hafta 1324 direncini test etmesinin ardından Dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle sert satışlara maruz kaldı. ABD tahvil faizlerinin görünümü ile yeni haftada ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki pozitif haber akışı ons altının satıcılı seyrini destekleyebilir.

GLDGR… Güçlü Dolar Yükselişi Destekliyor… Dolar kurunun yükselişinden aldığı destekle yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Doların küresel piyasalardaki diğer varlıklara karşı güçlenmeye devam etmesi durumunda gram altın da yukarı yönlü tepki hareketlerine neden olabilir.

BRENT… ABD Sondaj Kulesi 8 Adet Azaldı… Geçtiğimiz haftanın son günü açıklanan ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kule sayısında haftalık bazda 8 adet azalarak 816'ya geriledi. ABD'de sondaj kuyularının azalması brent petrol fiyatını bir miktar aşağı yönlü baskıladı. ABD'nin İran ve Venezuela'ya yaptırımları ve OPEC koalisyonunun üretim kısıntılarına petrol fiyatları yukarı yönlü tepki verse de, küresel büyümedeki yavaşlama endişeleri ve ABD resesyon olasılığının azalan talep faktörü ile kazançlarını bir miktar geri verebilir.

S&P500… ABD-Çin Görüşmeleri Takip Edilecek… Endeks Cuma günü yükselişini sürdürerek primli kapatırken ABD ile Çin arasındaki yenilenen müzakerelerin uzun zamandır beklenen bir ticaret anlaşması getireceği umuduyla desteklendi. Bu hafta Washington'da devam edecek olan ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki anlaşmaya yönelik pozitif açıklamalar endeksin yükselişini ivmelendirebilir.

Kaynak: Bültenler