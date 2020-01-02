ABD-Çin ticaret savaşı büyüme, ticaret ve imalatı olumsuz etkiledi

ABD ve Çin arasında yaklaşık iki yıl önce başlayan ticaret savaşı boyunca, iki ülkenin de ekonomik büyüme, ticaret hacmi ve imalat sektörlerinde düşüşler olurken, perakende satışların istikrarını sürdürdüğü, borsalarda da yeni rekorlar izlendiği görüldü.

İki ülkenin karşılıklı hamlelerle sürdürdüğü ticaret savaşının etkileri, geçen iki yılda çeşitli sektörlerde kendini gösterirken, söz konusu ticari gerilimlerden en çok ülkelerin ekonomik büyüme oranları, ticaret hacimleri ve imalat sektörünün etkilendiği görüldü.

Buna göre, 2018'in ilk çeyreğinde ABD'de yüzde 2.5, Çin'de yüzde 6.8 düzeylerinde olan ekonomik büyüme, 2019'un üçüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 2.1 ve yüzde 6.0'ya geriledi.

İki ülkenin toplam ihracat ve ithalatı da 2019'un ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Çin imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yıl içinde 50 düzeyinin altına gerilerken, aynı gösterge ABD'de ise fabrika aktivitesinin Ağustos ayından bu yana azaldığını gösterdi.

Buna rağmen, iki ülkede de tüketici harcamalarının 2019'da ekonomik büyümenin en büyük destekçisi olduğu görüldü. Fakat bazı analistler, ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı tarifelerin ABD'li tüketicilerin harcamalarını azaltabileceği, Çin'de ise artan domuz ürünleri fiyatlarının benzer etkilere sebep olabileceği uyarısını yaptılar.

Döviz hareketlerinde güçlü ABD ekonomik görünümüne paralel olarak yatırımcıların güvenli liman arayışıyla dolara olan talebin artmasına paralel olarak doların değeri 2019'da yükseldi. Çin'de ise yuan değeri aynı dönemde azalırken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i döviz manipülasyonuyla suçlamıştı.

Borsalarda ise ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimleri ve yeni gelişmelerle ticari gerilimlerin azalması yatırımcı güvenini destekleyerek Wall Street borsalarında rekor düzeylerin görünmesine yol açtı. Çin'de de Çin hisselerinin önde gelen küresel ölçütlere dahil olmasıyla Şangay Borsası'nda iki basamaklı artışlar görüldü. (Tablo)