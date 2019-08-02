ABD - Çin ticaret savaşı: Trump'tan 300 milyar dolarlık Çin ürününe daha ek gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile devam eden ticaret savaşında, 1 Eylül tarihinde devreye girecek yeni bir gümrük vergisi artışının duyurusunu yaptı.

Trump, 300 milyar dolar değerindeki Çin menşeili ürüne yüzde 10 oranında "küçük bir" ek vergi getirileceğini açıkladı.

Yeni vergi açıklaması, iki ülke arasında, henüz çok az bir ilerleme gösteren görüşmeler sonrası geldi.

Dow Jones endeksi, ek vergi açıklaması sonrası yüzde bir oranında düştü.

Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve, vergilerin, "Çin'den, ülkemize gelmekte olan kalan 300 milyar dolarlık ürünlere" uygulanacağını duyurdu.

Trump, Çin lideri Şi Cinping'i de "ABD'den tarımsal ürün satın alma" ve bir uyuşturucu madde olan "fentanyl satışını durdurma" sözünü tutmamakla eleştirdi.

'Birileri bunu Çin'e çok önce yapmalıydı.'

ABD Başkanı, bu paylaşımların ardından, 1 Eylül'de yürürlüğe gireceği açıklanan, ek vergilerle ilgili Amerikan medyasınının sorularını yanıtladı.

"Birileri bunu Çin'e çok önce yapmalıydı." diyen Trump, yüzde 10 oranındaki ek verginin kısa süreli bir önlem olduğunu ve sonraki aşamalarda kaldırılabileceğini de söyledi.

Trump'ın duyurusunu yaptığı ek vergilerin, akıllı telefonlardan, çocuk giyimine, geniş bir ürün yelpazesini etkilemesi bekleniyor.

ABD'de Trump'ın bu stratejisinin, Çin'den çok Amerika'ya zarar verdiğini düşünenler de bulunuyor.

ABD Ticaret Odası, bu ek vergilerin "Amerikan şirketlerine, çiftçisine ve tüketicisine zarar vereceği" değerlendirmesini yaptı ve taraflara vergileri kaldırma çağrısı yaptı.

İki ülke arasında Eylül ayında yeni bir görüşme trafiği başlayacak.