ABD-Çin ticaret savaşı: Yuan, dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine geriledi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında hızlı bir çözüme yönelik umutların azalması sonrası yuan dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine geriledi. Bloomberg ajansına göre göre Dolar/Yuan kuru, 2008'den bu yana ilk kez 7'yi aştı.

Çin Halk Bankası, kurdaki artışın nedeninin Çin ürünlerine getirilen ek vergiler olduğunu açıkladı.

Banka, döviz kurunun sabit bir seviyede tutulması konusunda ise güven problemi olmadığını kaydetti.

Ancak bazı uzmanlar bu gelişme ile, ticaret savaşında "kur cephesinin" açılabileceği görüşünde.

Capital Economics'ten Julian Evans-Pritchard, Çin Halk Bankası'nın, ABD ile "ateşkes" müzakereleri sürdüğü sırada yuanın değer kaybını önlemeye çalışmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuyu değerlendiren Pritchard, "7 seviyesini korumaya çalışmayı bırakmış olmaları, bir ticaret anlaşmasından da umudu kestiklerini gösteriyor" dedi.

Hong Kong'daki Mizuho Bank'tan Ken Cheung da "Çin Halk Bankası, yuanın değerinin azalmasına tamamen yeşil ışık yakmış durumda" dedi.

Beyaz Saray, Pekin'i, piyasa müdahaleleri ile yuanı düşük tutmakla ve bu yolla adil olmayan ticaret avantajları elde etmekle suçluyor.

Çin ise bu suçlamayı reddediyor.

Neredeyse tüm Çin ürünleri ek vergi kapsamına alınıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile devam eden ticaret savaşında, 1 Eylül tarihinde devreye girecek yeni bir ek gümrük vergisi duyurusunu geçen hafta yaptı.

300 milyar dolar değerinde Çin ürününü kapsayan bu ek vergi açıklaması uygulamaya geçtiğinde neredeyse tüm Çin menşeili ürünler ilave vergi kapsamına alınmış olacak.

Trump'ın ek vergi açıklaması, iki ülke yetkilileri arasında Şanghay'da yapılan ilk müzakere süreci sonrası gelmişti.

İki ülke arasında Eylül ayında yeni bir görüşme trafiği başlayacak.