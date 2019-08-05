ABD - Çin ticaret savaşları: Çin Yuan'ı son 11 yılın en düşük seviyesini gördü

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşının şiddetleneceği yönündeki endişelerin etkisiyle Çin Yuan'ı yüzde 1 değer kaybederek dolar karşısında son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Büyük bir destek noktası olarak görülen 7'yi kıran Çin Yuanı, Amerikan Doları karşısında 7.1097 seviyelerine kadar düştü.Ticaret savaşının farklı sektörlere yayılacağı yönündeki korku yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine sebep oldu. Japon Yeni'nin son yedi ayın en yüksek seviyesine çıktığı görüldü. Yen, Amerikan Doları karşısında 105.94'ten işlem görüyor.