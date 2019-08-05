Haberler» Ekonomi» Haber

ABD - Çin ticaret savaşları: Çin Yuan'ı son 11 yılın en düşük seviyesini gördü

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşının şiddetleneceği yönündeki endişelerin etkisiyle Çin Yuan'ı yüzde 1 değer kaybederek dolar karşısında son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.

05.08.2019 09:36 ABD - Çin ticaret savaşları: Çin Yuan'ı son 11 yılın en düşük seviyesini gördü
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşının şiddetleneceği yönündeki endişelerin etkisiyle Çin Yuan'ı yüzde 1 değer kaybederek dolar karşısında son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Büyük bir destek noktası olarak görülen 7'yi kıran Çin Yuanı, Amerikan Doları karşısında 7.1097 seviyelerine kadar düştü.

Ticaret savaşının farklı sektörlere yayılacağı yönündeki korku yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine sebep oldu. Japon Yeni'nin son yedi ayın en yüksek seviyesine çıktığı görüldü. Yen, Amerikan Doları karşısında 105.94'ten işlem görüyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:44   Ticaret savaşları ABD-Çin yatırımlarını vurdu
11:43   Siemens Türkiye'nin opera yarışması genç yetenekleri bekliyor
11:41   Şanlıurfa Ticaret Borsası
11:39   Gram altın 262, çeyrek altın 429 lira
11:39   Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevler verildi
11:39   KARDEMİR'den yılın ilk yarısında 102 milyon lira net kar
11:38   Ortadoğu ve Afrika'nın hububatı Güneydoğu'dan