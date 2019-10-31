Haberler » Dünya » ABD'de 1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmaya çalışan kişi aranıyor

ABD'de 1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmaya çalışan kişi aranıyor

ABD'de polis, tedavülde bulunmayan 1 milyon dolarlık banknotla banka hesabı açtırmaya çalıştığı ileri sürülen kişinin peşine düştü.

31.10.2019 08:59ABD'de 1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmaya çalışan kişi aranıyor

ABD'nin Nebraska eyaletinde polis, tedavülde bulunmayan 1 milyon dolarlık banknotla banka hesabı açtırmaya çalıştığı ileri sürülen kişinin peşine düştü.

"Lincoln Journal-Star" gazetesinin haberine göre, polis, Lincoln'de Havelock bölgesindeki bir banka şubesinin çalışanlarından tuhaf bir durumla karşı karşıya olduklarına dair ihbar aldıklarını belirtti.

Çalışanlar, bankada hesap açtırmak için veznedara 1 milyon dolarlık banknot uzatan bir erkeğin, banka memurlarının aksini söylemesine rağmen banknotun gerçek olduğunu iddia ettiğini anlattı.

Hesabı açtırmadan elindeki banknotla bankadan ayrılan adamın kimliğini belirlemek için güvenlik kayıtlarının incelendiğini aktaran polis, adamın mal varlığının ve bir suçun kurbanı olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını kaydetti.


Amerika Birleşik Devletleri, Lincoln, Polis, 3. Sayfa, Dünya

YORUMLAR
Son Dakika Dünya Haberleri
10:52 Trump'ın Suriye petrolünü satması savaş suçu olur mu?
10:52 Fiat Chrysler ile Peugeot ve Citroen grubu birleşme kararı aldı
09:55 Pakistan'da tren yangını: Trende yolcuların kullandığı tüpün patlaması sonucu en az 65 kişi öldü
09:22 Pakistan'da trende yangın: En az 62 ölü
09:22 ABD: Barış Pınarı Harekatı El Bağdadi'ye yönelik operasyonu geciktirmedi
08:59 ABD'de 1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmaya çalışan kişi aranıyor
08:52 Pentagon, El Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
31.10.2019 10:57:42