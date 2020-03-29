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ABD'de 1 yaşından küçük bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yaşından küçük bir bebek, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

29.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:14
ABD'de 1 yaşından küçük bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yaşından küçük bir bebek, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Illinois eyaleti valisi Jay Robert Pritzker, cumatesi günü yaptı açıklamada Covid-19 tespit edilen bir bebeğin öldüğünü doğruladı ve ölüm nedenine yönelik araştırmaların devam ettiğini söyledi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya

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