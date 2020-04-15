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ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu

ABD'nin New York eyaletinde 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç bir kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. İstismara uğrayan kadına isteği üzerine koruma verilirken, cinsel istismar suçundan yargılanan çocuk bir kaç gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

15.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:15
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu

ABD'nin New York eyaletine bağlı Utica şehrinde 10 yaşındaki bir erkek çocuğu, 19 yaşındaki bir kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İSTİSMARA UĞRAYAN KADIN PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRECEK

Polis şefi Nicholas Dean, yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki bir kadının kendisine, uykuda olduğu sırada 10 yaşındaki bir erkek çocuğunun cinsel istismarda bulunduğunu ihbar etmesi üzerine, çocuğun evinde polis tarafından gözaltına alındığını söyledi. İstismara uğrayan kadına isteği üzerine koruma verildi ve psikolojik tedavi altına alınmasına karar verildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olay ile ilgi detaylı açıklama yapılmazken, birinci derece cinsel istismar suçundan yargılanan çocuğun bir kaç gün tutuklu kaldıktan sonra avukat aracılığı ile kendisine mahkeme tutanağı verildikten sonra serbest bırakıldı.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya
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