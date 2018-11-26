ABD'de 100 Milyon Dolarlık Gayrimenkul Dolandırıcılığı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:40



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:40

ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu (FTC) bugüne kadar ülkede gördüğü en büyük gayrimenkul yatırım dolandırıcılık olayıyla ilgili harekete geçti.FTC, Washington'da düzenlenen basın toplantısında, bir paravan şirketin, Orta Amerika'da yer alan Belize'de yapılacak lüks resort iddiasıyla kandırdığı binden fazla Amerikalı yatırımcının 100 milyon dolarını çaldığını açıkladı.Amerika'daki Maryland Bölge Mahkemesi'nde açılan davada FTC'nin edindiği dökümanlara göre toplam 24 paravan ve şirket, Belize'de aralarında hastane, oteller, golf sahaları, spa, kasino, mağazalar, kafeler ve restonların bulunacağı bir lüks bir resort açacaklarını iddia ederek yatırımcılardan para topladı.Komisyon, sahte projedeki evlerin yatırımcılara 150 bin ile 500 bin dolar arasında satıldığını bildirdi.FTC'ye göre 10 yıldan fazla bir süre önce başlayan proje, hala bitirilmedi. Manhattan büyüklüğündeki inşaat alanında sade 12 villanın tamamlandı. Bunlara da projeyi satanlara çok yakın kişiler yerleşti.Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, aradan geçen 10 yıl sonunda panik olmaya başlayan yatırımcılar evlerini, projeyi kendilerine satanlara büyük kayıplarla geri sattılar ya da ödeme yapmadılar. Komisyon ise sanıkların mal varlıklarını dondurarak kayıp paray geri almak için harekete geçti. - Yağcı