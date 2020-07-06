ABD'de 12 tonluk dev kaya otoyola düştü

ABD'de 12 tonluk dev kaya otoyola düştüABD, (DHA) ? ABD'de yamaçtan kopan dev kaya karayoluna düştü.

06.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:54
ABD'de 12 tonluk dev kaya otoyola düştü
ABD, (DHA) ? ABD'de yamaçtan kopan dev kaya karayoluna düştü. O anlar amatör kamera tarafından an be an kayda alındı.
ABD'nin Idaho eyaletine bağlı ABD Rota 95 karayolu üzerindeki yamaçtan 12 tonluk dev kaya yolun ortasına düştü. Kayaların düşüş anı o sırada yoldan geçen Carmen Escalera ve ailesinin kamerasına takıldı. Idaho Bölge Şerif Ofisi, yaptığı açıklamada, 12 tonluk dev kayanın ABD Rota 95 yoluna düştüğünü ve yolun süresiz olarak trafiğe kapandığını açıkladı. ABD’de 12 tonluk dev kaya otoyola düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Haber
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