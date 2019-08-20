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ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent rekor fiyata alıcı buldu. Tarihi para 1,32 milyon dolara satıldı. Söz konusu paranın TL cinsinden değeri 7,5 milyon liraya denk geliyor.

20.08.2019 14:08
ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.

CNN International'da yer alan habere göre, Chicago'da yapılan açık artırmada ABD'de 1894 yılında sadece 24 adet basıldığı belirtilen 10 sentten biri 1,32 milyon dolara Real Salt Lake futbol kulübünün sahibi ve madeni para koleksiyoncusu Dell Loy Hansen'e satıldı.

2016'DA BAŞKA BİR PARA 2 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Hansen'in ABD'de 1792'den bu yana basılan her madeni paradan bir örneği koleksiyonuna katmaya çalıştığı belirtildi. 2016'da 125 yıllık başka bir madeni para 2 milyon dolara satılmıştı.

ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Dell, Ekonomi, Güncel

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