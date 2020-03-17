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ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tennessee ve Carolina eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı deprem oldu.

17.03.2020 07:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 07:33
ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tennessee ve Carolina eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı deprem oldu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, Carolina, Deprem, Ekonomi

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