21.06.2019 13:50
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ABD'de 150 yıllık rafineride yangın

ABD

– ABD'de Pensilvanya eyaletindeki bir rafineride yangın çıktı.


– ABD'de Pensilvanya eyaletindeki bir rafineride yangın çıktı. Rafineride art arda patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde 'Energy Solutions' rafinerisinde yangın çıktı. Yangınla birlikte rafineride art arda patlamalar meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, yerel saatle 04.00 sıralarında çıktığı tahmin edilen yangın sırasında yaşanan patlamaların yakındaki bölgelerden de duyulduğu belirtildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşımını kolaylaştırmak için rafineri çevresindeki yolların ulaşıma kapatıldığına yer verildi. Halen söndürülmeye çalışılan yangının çıkış nedeni ve ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.
'Energy Solutions'a ait rafinerinin 150 yıldan fazla süredir de faaliyette olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA
itfaiye , pensilvanya , ABD , yangın , Dünya

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