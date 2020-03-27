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ABD'de 2,2 trilyon dolarlık paket onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

27.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:59
ABD'de 2,2 trilyon dolarlık paket onaylandı
ABD Temsilciler Meclisi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››ABD'de 2,2 trilyon dolarlık paket onaylandı - Ekonomi

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