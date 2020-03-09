ABD'de 2 Kongre üyesi Kovid-19 taşıyıcısıyla temas nedeniyle karantina tedbiri aldı
ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi.
09.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:42
ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi.
Teksas Senatörü Cruz, söz konusu şahısla yaklaşık iki hafta önce Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Eylem Komitesi Konferansı'nda görüştüğünü belirterek, koronavirüsün kuluçka süresi 14 gün olduğu için birkaç günü Teksas'taki evinde geçireceğini belirtti.
Temsilciler Meclisi Arizona Milletvekili Gosar da yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tespit edilen şahısla aynı konferansta yüz yüze görüştüğünü, bu yüzden kendisinin ve danışman ekibinden üç kişinin kişisel karantina tedbiri aldığını ifade etti.
Gosar, Kongre binasındaki ofisinin hafta boyunca kapalı olacağını kaydetti.
ABD'de Kongre'nin bulunduğu ve siyasi organizasyonların yoğunlaştığı başkent Washington'ın banliyölerinde Kavid-19 vakaları tespit edildiği bildirilmişti.
Ülkede şimdiye dek 554 vaka tespit edilirken, 22 kişi hayatını kaybetti.
Teksas Senatörü Cruz, söz konusu şahısla yaklaşık iki hafta önce Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Eylem Komitesi Konferansı'nda görüştüğünü belirterek, koronavirüsün kuluçka süresi 14 gün olduğu için birkaç günü Teksas'taki evinde geçireceğini belirtti.
Temsilciler Meclisi Arizona Milletvekili Gosar da yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tespit edilen şahısla aynı konferansta yüz yüze görüştüğünü, bu yüzden kendisinin ve danışman ekibinden üç kişinin kişisel karantina tedbiri aldığını ifade etti.
Gosar, Kongre binasındaki ofisinin hafta boyunca kapalı olacağını kaydetti.
ABD'de Kongre'nin bulunduğu ve siyasi organizasyonların yoğunlaştığı başkent Washington'ın banliyölerinde Kavid-19 vakaları tespit edildiği bildirilmişti.
Ülkede şimdiye dek 554 vaka tespit edilirken, 22 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Güncel
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel
Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık