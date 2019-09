ABD'de 2014'ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olay yaşandı

NEW ABD'de önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yayımladığı raporda, ülkede 2014'ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olayın yaşandığı belirtildi.

"The Bias Brief" (Önyargı Özeti) başlıklı raporda, 2014'ten Haziran 2019'a kadar kuruluşa bildirilen Müslümanlara karşı önyargılı olaylar değerlendirildi.

Raporda, Müslüman karşıtı olaylardaki en yüksek artışın, 2 bin 599 olay ile 2017'de gerçekleştiği, 2014 seviyesine göre bu rakamın yüzde 94'luk artışa denk geldiği ifade edildi.

2017'deki artışa sebep olarak Beyaz Saray'da göreve başladığının onuncu günününde Müslümanlara yönelik seyahat yasağı genelgesini imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisinin olabileceğine işaret edildi.

2019'un ilk yarısında 759 Müslüman karşıtı olayın kayıtlara geçtiği belirtildi.

Raporda değerlendirilen 2014-Haziran 2019 arasında camilere yönelik 506 olay gerçekleştiği ve bunlardan 148'inin kundaklama, zarar verme ve yıkma gibi eylemler olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca Müslümanlardan gelen şikayetlere göre, ABD'deki resmi kurumlar içinde Amerikalı Müslümanlara en fazla önyargılı davranan yapının da Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olduğu ifade edildi.

CAIR Ulusal Araştırma ve Savunuculuk Müdürü Zainab Arain, raporun en güncel verilere dayandığını belirterek, "Bu rapor, Müslüman karşıtı önyargılı olayların sayısındaki rahatsız edici artışın yaygınlığını ve ciddiyetini belgeliyor." ifadesini kullandı.

CAIR, Amerikalı Müslümanları ve diğer azınlık gruplara mensup kişileri, karşılaştıkları her türlü önyargı olayını polise ve CAIR'e bildirmeye davet etti.

