ABD'de 2020'de 1,8 milyon civarında yeni kanser vakası gerçekleşmesi bekleniyor

NEW ABD'de kanserin neden olduğu ölümlerin 1991 yılından bu yana yüzde 29 azaldığı belirtilirken, 2020'de 606 bin civarında kanser kaynaklı ölümün gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Amerikan Kanser Derneğinin bir dergide yayımlanan raporunda, ülkede kanserden kaynaklanan ölüm oranlarında 2016'dan 2017'ye yüzde 2,2 ile en yüksek düşüşün kaydedildiği belirtildi.

Raporda, 1991 yılından bu yana kanser ölümlerinde yüzde 29 oranında azalma olduğuna vurgu yapılarak, bunun kanserden dolayı 2 milyon 900 bin daha az ölüm yaşandığı anlamına geldiği kaydedildi.

Uzmanların, kanser oranındaki düşüşü sigara kullananların azalmasına ve akciğer kanseri tedavisindeki ilerlemelere bağladığı bildirildi.

Akciğer kanserinin diğer kanserlerin toplamından daha fazla ölüme neden olduğuna dikkati çekilen raporda, kolorektal, göğüs ve prostat kanserindeki ilerlemelerin ise yavaş olduğu kaydedildi.

Amerikan Kanser Derneğinin eski baş bilim uzmanı ve John Hopkins Üniversitesinden Dr. Otis Brawley'in, "1960 ve 1970'lerden bu yana sigara içmenin günümüz nüfusu üzerindeki etkileriyle halen uğraşıyoruz." ifadeleri de paylaşıldı.

Raporda, kalp krizinden sonra ülke çapında kanserin ikinci en büyük ölüm nedeni olduğu vurgulanırken, 2020'de 1 milyon 806 bin civarında yeni kanser vakasının, 606 bin civarında da kanser kaynaklı ölümün gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA