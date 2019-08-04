ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişinin yaralandığı açıklandı.



Bölgede yayın yapan Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre saldırı kentin batı yakasındaki Douglas Park bölgesinde, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir araçtan ateş açmasıyla gerçekleştiği belirtildi. Yerel polis tarafından yapılan açıklamada ise kentte Cuma gününden bu yana 3 ayrı saldırı gerçekleştiği hatırlatılarak, saldırılarda 3 kişi öldüğünü ve 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Bugün sabah saatlerinde Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Dün ise Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA