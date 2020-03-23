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ABD'de 3 eyalette ulusal muhafızlar görevlendirildi

ABD Başkanı Donald Trump yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye yardımcı olması için New York, Washington ve California eyaletlerinde ulusal muhafızları görevlendirdi.

23.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:19
ABD'de 3 eyalette ulusal muhafızlar görevlendirildi
ABD Başkanı Donald Trump yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye yardımcı olması için New York, Washington ve California eyaletlerinde ulusal muhafızları görevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs salgınının en yoğun görüldüğü New York, Washington ve California eyaletlerinde toplumsal olay ve doğal afet durumlarında harekete geçen ulusal muhafız güçlerini korona virüs ile mücadeleye yardımcı olmak için görevlendirdiklerini duyurdu.

Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu eyaletlerde korona virüsle mücadeleye yardımcı olacak ulusal muhafız güçlerinin maliyetlerini ABD federal hükümeti tarafından karşılanacağını belirtti. Trump, ulusal muhafız güçlerinin korona virüs salgınıyla mücadele için eyaletlerde oluşturulacak yeni hastanelerin kurulmasına yardımcı olacaklarını söyledi.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Başkanı Peter Gayno gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ulusal muhafız güçlerinin görevlendirilmesi asla bir sıkıyönetim ilanı değildir. Görevlendirilen ulusal muhafız güçleri, eyalet valilerinin emrinde olacak" ifadelerini kullandı.

Ulusal muhafız güçleri, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet dönemlerinde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görevlendiriliyor. Söz konusu kurumda görev yapanların birçoğu belediye çalışanı, itfaiye eri, doktor ve polis gibi kurumlarda görev yapan sivil ve devletin değişik kurumlarında çalışanlardan oluşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal muhafız güçlerini en son Meksika güney sınırı boyunda görevlendirmiş ve bazı demokrat partili valiler buna karşı çıkarak birlikleri sınır bölgesini göndermemişlerdi.

Şu anda 35 bin 60 korona virüs vakasının bulunduğu ABD genelinde, 457 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, New York, Güncel

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