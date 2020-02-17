Haberler » Dünya » ABD'de 3 kadın, Trump'ın rakibi Bernie Sanders'a çıplak protestoda bulundu - Haberler

ABD'de 3 kadın, Trump'ın rakibi Bernie Sanders'a çıplak protestoda bulundu

ABD'de Demokrat Parti'nin aday adaylarından Bernie Sanders'ın dün Nevada'da düzenlediği miting sırasında, Sanders'ın süt ürünleri üreten çiftçileri desteklemesini protesto etmek isteyen üç kadın, sahneye çıplak bir biçimde çıkarak protesto düzenledi.

17.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:02ABD'de 3 kadın, Trump'ın rakibi Bernie Sanders'a çıplak protestoda bulundu

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin aday adayı olarak öne çıkan isimlerden biri olan Senatör Bernie Sanders, dün gece 'daydı. Çok sayıda insanın katıldığı mitingde, sahneye atlayan 3 kadın soyunarak protesto düzenledi.

ÇIPLAK KADINLAR SAHNEYE ATLADI

Sanders sahneye çıktığı sırada bir kadın sahneye atladı ve mikrofona uzandı. Sanders'ın müdahalesine rağmen kürsüdeki mikrofon üzerinden slogan atmaya başlayan kadını ikna çabaları devam ederken çıplak iki kadın daha sahneye atladı.

SANDERS'IN SÜT ÜRÜNLERİNE DESTEĞİ ELEŞTİRİLDİ

Üstünü çıkaran kadınlar, "Bernie senin en büyük destekçinim ama süt ürünleri üreticilerini desteklemeni durdurmanı istiyorum. Hayvanlar üzerinden para kazanmayı durdurmanı istiyorum. Sana inanıyorum" dedi.

SAHNEDEN İNDİRİLDİLER

Üzerlerine keçeli kalem ile, "Süt ürünleri ölsün" yazan kadınlar daha sonra sahneden indirildi. Yaşanan arbedenin ardından kürsüye çıkan Sanders ise yaptığı açıklamalarla destekçilerini güldürdü.

Sanders, "Burası Nevada, hiç para harcamadan ufak heyecanlar her zaman var. Ama burası biraz ıslandı" dedi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Sanders daha önce de benzer bir protestoyla karşılaşmıştı. 2016 yılının mart ayında Arizona'da düzenlenen bir mitingde üstsüz bir gösterici Sanders'ın açıklamalarına tepki göstermişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Nevada, Dünya, Güncel

Dünya

Son Dakika Haberleri

10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
10:49  Aşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?
10:10  17 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:35  AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
09:25  Dünya Kedi Günü ne zaman? Dünya Kedi Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?
17.02.2020 11:15:01