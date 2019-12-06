ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde donanma Pensacola Deniz Hava Üssü'ne saldırı düzenleyip, 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim için ABD'de bulunan bir asker olduğu ortaya çıktı.

TRUMP, SALDIRI SONRASI KRAL SELMAN'I ARADI

ABD Başkanı Trump, bu sabah Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud, saldırganın barbarca eylemlerinden dolayı Suudi Arabistan halkının çok öfkeli olduğunu söyledi ve bu kişinin eylemlerinin hiçbir şekilde Amerikan halkına sevgi besleyen Suudilerin hissiyatlarını yansıtmadığını belirtti" dedi.

DONANMA ÜSSÜNE SİLAHLI SALDIRI

Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Escambia Şerifi David Morgan ise yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını vurgulamıştı.

Saldırganın da hayatını kaybettiğini teyit eden Morgan, bölgede herhangi bir güvenlik tehlikesi bulunmadığını duyurmuştu.

Öte yandan Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya ilişkin bilgilendirildiği kaydedilmişti.