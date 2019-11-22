Haberler » Güncel » Abd'de 347 yolcuyu taşıyan uçağın motoru havadayken alev aldı - Haber

Abd'de 347 yolcuyu taşıyan uçağın motoru havadayken alev aldı

ABD'de 347 yolcuyu taşıyan uçağın motoru havadayken alev aldıABD, (DHA)- Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan 347 yolculu uçağın motorlarından biri teknik arıza nedeniyle alev aldı.

22.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:53
ABD'de 347 yolcuyu taşıyan uçağın motoru havadayken alev aldı
ABD, (DHA)- Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan 347 yolculu uçağın motorlarından biri teknik arıza nedeniyle alev aldı. Uçak acil iniş yaptı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, dünyanın en işlet 5'inci havalimanı olarak kabul edilen Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Filipinler Havayolları'na ait yolcu uçağının, kalkıştan hemen sonra motorlarından biri alev aldı. 347 yolcuyu taşıyan uçak havalimanına acil iniş yaptı.
'KALKIŞTAN HEMEN SONRA PATLAMA SESLERİ DUYDUK'
Yerel medyaya konuşan yolcular, kalkıştan hemen sonra patlama sesi duyduklarını belirtti. Yolculardan birinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın motorundan ateş çıktığı görüldü. Öte yandan, alevleri gören yolcuların panik içinde çığlık attıkları bildirildi.
Yetkililerden yapılan açıklamada, yolcuların başka bir uçuşa transfer edildiği, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi. Filipinler Havayolları'ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı
Abd'de 347 yolcuyu taşıyan uçağın motoru havadayken alev aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Irak'ın Zikar kentinde protestocular valilik binasını ateşe verdi
00:28 ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
00:28 Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı
00:28 Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
00:22 Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi
00:20 Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
23:39 Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
23:14 Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 00:37:11