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ABD'de 5 dakikada sonuç veren "koronavirüs test kiti" geliştirildi

Beş dakika içinde kişinin koronavirüs sonucunu veren test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi.

28.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:58
ABD'de 5 dakikada sonuç veren
Beş dakika içinde kişinin koronavirüs sonucunu veren test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi.
Medikal cihazlar üreticisi Abbott tarafından yapılan açıklamada, şirketin laboratuvarlarında geliştirilen "Abbott ID NOW COVID-19" olarak adlandırılan test kitinin koronavirüsün genom dizilişlerini test ederek en hızlı moleküler test sağladığı ve 5 dakika içerisinde koronavirüs sonucunu verdiği belirtildi.
Test kitinin 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu test edebildiğine dikkat çekilen açıklamada, test kiti platformunun FDA'dan acil kullanım izni aldığı, yaklaşık 3 kg ağırlığında ve tost makinesi büyüklüğünde olduğu vurgulandı.
Açıklamada, koronavirüs test kitinin, salgınla mücadele için alternatif bir test teknolojisi sunduğunun belirtildiği açıklamada, kolay taşınabilirliğinden dolayı en çok ihtiyaç duyulan klinik gibi yerlerde konuşlandırabileceği vurgulandı.
Testlerin, Kovid-19 salgınının kontrolünde önemli bir aşama olmaya devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren ABD sağlık sistemi için günlük 50 bin adet üretime geçileceği belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››ABD'de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi - Haberler

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