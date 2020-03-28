ABD’de 5 dakikada sonuç veren "koronavirüs test kiti" geliştirildi
Beş dakika içinde kişinin koronavirüs sonucunu veren test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi.
28.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:04
Beş dakika içinde kişinin koronavirüs sonucunu veren test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi