ABD'de 5 yaşındaki bir çocuk evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşları ile katıldıdı

ABD'nin Michigan eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk, yasal olarak evlat edilişine tanık olmaları için bütün anasınıfı arkadaşlarını duruşmaya davet etti.

ABD'nin Michigan eyaletindeki Kent Yerel Mahkemesi'nin Facebook üzerinden paylaştığı fotoğrafta, Michael isimli beş yaşındaki çocuğun evlat edinme duruşmasında yeni ebeveynlerinin yanında oturduğu ve arkasında da duruşmaya davet ettiği anasınıfı arkadaşlarının ellerinde kağıttan yaptıkları kalplerle duruşmayı izledikleri görüldü.Kent Yerel Mahkemesi'nin yıllık Evlat Edinme Günü kapsamında, Michael da yeni ebeveynleriyle buluşan 37 çocuktan biri oldu. Kent Yerel Mahkemesi, Facebook paylaşımında ihtiyaç durumundaki birçok çocuğun sevgi dolu bir şekilde yeni ailelerine kavuştuklarını duyurdu.