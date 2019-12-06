Haberler » Güncel » ABD'de 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarını çağırdı - Haber

ABD'de 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarını çağırdı

ABD'nin Michigan eyaletinde Michael isimli 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarıyla katıldı.

06.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:02ABD'de 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarını çağırdı
ABD'nin eyaletinde Michael isimli 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarıyla katıldı.
BBC'nin haberine göre, anaokulu öğrencisi Michael, dün Kent kasabasındaki mahkemede yapılan işlemlerinin ardından yeni ailesine katıldı.
Kent kasabasının 'tan paylaştığı fotoğrafta, Michael, yeni ailesinin yanındaki sakin görünümüyle dikkati çekti.
Michael'in öğretmeni, sınıf arkadaşları ve öğrencilerin aileleri duruşma sırasında alkışlarla salona girerken, Michael'in arkadaşları kendilerini tanıtarak neden geldiklerini açıkladı.
Michael'in öğretmeni "Okula bir aile olarak başladık. Aile, DNA ile olmak zorunda değil çünkü aile destek ve sevgidir." dedi.
Kent kasabası mahkemesinin yıllık evlat edinme gününde, 37 çocuk daha yeni ailelerine katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Michigan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:04 Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
22:00 ABD'den Iraklı 4 yetkiliye yaptırım kararı - Haber
21:56 Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 7 ölü - Haber
21:56 Muğla'da yüzey dezenfektanından etkilenen 36 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber
21:55 Ekonomist Erkin Şahinöz, konferansa katıldı - Haber
20:25 Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi - Haber
20:06 Yaşlı adam, cami tuvaletinde ölü bulundu - Haber
20:05 Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki kardeş yangında dumandan zehirlenerek öldü - Haber
19:42 Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
6.12.2019 22:11:43