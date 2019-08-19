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ABD'de 50 yıllık şişe içinde mektup bulundu

ABD'nin Alaska eyaletinde bir Rus denizci tarafından 1969 yılında yazılarak şişe içine konulmuş mektup bulundu.

19.08.2019 10:35 ABD'de 50 yıllık şişe içinde mektup bulundu
ABD'nin Alaska eyaletinde bir Rus denizci tarafından 1969 yılında yazılarak şişe içine konulmuş mektup bulundu.

ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Shishmaref şehrindeki bir köyde ava çıkan Tyler Ivanoff isimli bir kişi, odun toplamak için çevrede dolaşırken bir şişe içerisine konulmuş mektup buldu. Mektubu açan Ivanoff, yazının Rusça olması sebebiyle bunu sosyal medya hesabında paylaştı. Rusça bilen vatandaşların yardımıyla mektubun 20 Haziran 1969'da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazılmış olduğu ortaya çıktı.

Olaydan haberdar olan Rus medyası mektubun sahibi Rus subay Botsanenko'ya ulaştı. Çıkan haberlerde, Botsanenko'nun, mektubun kendisinin olduğu konusunda şüpheye düştüğü ancak imzasını gördükten sonra inandığı belirtildi. Haberlerde ayrıca mektubu yazdığı tarihte 36 yaşında olan Botsanenko'nun mektubu bulan kişinin kendisine cevap yazması için mektubuna adres bilgilerini eklediği de aktarıldı. - ALASKA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: İHA

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