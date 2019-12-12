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ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmış

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde dün meydana gelen ve 1'i polis, 2'si saldırgan 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni bir görüntü yayınlandı.

12.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:58ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmış

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde dün meydana gelen ve 1'i polis, 2'si saldırgan 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni bir görüntü yayınlandı. Yerel medya saldırganların bölgede bulunan bir Koşer marketi hedef aldığını ardından kaçmaktayken polis tarafından sıkıştırıldıklarını ve ardından çatışma çıktığını duyurdu.

Yayınlanan güvenlik kamera görüntüsünde bir minibüs ile market önüne gelen 2 saldırganın marketi kurşun yağmuruna tuttuğu ardından kaçtıkları görülüyor.



Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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