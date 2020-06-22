ABD'de 6 şeritli otoyolda tehlikeli yolculuk

ABD'de 6 şeritli otoyolda tehlikeli yolculukTuba KARA, (DHA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki, altı şeritli Route 91 otoyolu üzerinde bir otomobil, motosikletli bir sürücüye çarptıktan sonra, tamponuna takılan motosikletle kilometrelerce yol yaptı.

22.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:04
ABD'de 6 şeritli otoyolda tehlikeli yolculuk
Tuba KARA, (DHA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki, altı şeritli Route 91 otoyolu üzerinde bir otomobil, motosikletli bir sürücüye çarptıktan sonra, tamponuna takılan motosikletle kilometrelerce yol yaptı. Korku dolu anlar otoyolda ilerleyen bir sürücü tarafından kayda alındı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Kaliforniya'daki altı şeritli Route 91 otoyolu üzerinde bir otomobil, motosikletli bir sürücüye çarptıktan sonra, tamponuna takılan motosikletle kilometrelerce seyir halinde gitmeye devam etti. Otoyoldaki tehlikeli yolculuk otobanda seyir eden bir başka sürücü tarafından kayda alındı. O anları kayda alan William Ross, 'Motosiklete çarpan araç hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otoyalda yangın çıkmaması büyük bir mucize dedi. Kaliforniya Otoban Devriyesi ise, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kazada yaralanan olmadı. ABD’de 6 şeritli otoyolda tehlikeli yolculuk

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Sisi’nin tehdidi sonrası ABD’den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Bankalar, 1 Temmuz’dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Haberler››Güncel››ABD'de 6 şeritli otoyolda tehlikeli yolculuk - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:32: Manisa Valisi Yaşar Karadeniz göreve başladı - Haber 17:31: Son dakika haber! Meksika'da güvenlik güçleriyle çatışan kartel üyeleri 20 araç ve 6 dükkanı yaktı - Haber 17:31: Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber 17:29: Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ağabeyi Tahir Sancar'ın cenazesi toprağa verildi - Haber 17:29: Erzurum'daki "cinayet" ve "silahlı yaralama" olayına ilişkin 8 zanlı yakalandı - Haber 17:06: İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir - Haberler 16:39: Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş - Haber 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı - Magazin 15:25: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu - Magazin 15:20: Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi - Haber