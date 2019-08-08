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ABD'de 680 göçmen gözaltına alındı

ABD'nin Mississippi eyaletinin güneyinde gıda işleme tesislerine düzenlenen baskında 680 göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

08.08.2019 11:51 ABD'de 680 göçmen gözaltına alındı
ABD'nin Mississippi eyaletinin güneyinde gıda işleme tesislerine düzenlenen baskında 680 göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama Müdür Vekili Matthew Albence, Mississippi eyaletinin güneyindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında 680 göçmenin gözaltına alındığı açıkladı.
Albence, baskının, muhtemelen ABD tarihinde bir eyalette yapılmış en büyük göçmen operasyonu olduğunu belirtti.
Yetkililer, yaklaşık 600 görevlinin göçmen işçilerin kaçışını önlemek için tarlaların çevresinde konumlandırıldığını kaydetti.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da devam eden ceza soruşturmaları çerçevesinde bölgede çok yönlü denetimlerin yapıldığı kaydedildi.
Operasyon hakkındaki detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.
Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.
Trump'ın göçmenler için sürekli aşağılayıcı ifadeler kullanmasının, toplumda göçmen karşıtlığını artırdığı eleştirileri yapılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

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