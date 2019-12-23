Haberler » Güncel » ABD'de 69 araç birbirine girdi - Haber

ABD'de 69 araç birbirine girdi

ABD'nin Virginia eyaletinin Williamsburg kentinde 69 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 51 kişi yaralandı.

23.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:25
ABD'nin eyaletinin Williamsburg kentinde 69 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 51 kişi yaralandı.
ABD'nin Virginia eyaletinin Wiliamsburg kentinde polisin ilk yaptığı araştırmaya göre yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 69 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Virginia Eyalet Polisi, kazanın sabah saat 07.50'de Williamsburg kenti yakınlarında I-64 eyaletler arası otoyolda meydana geldiğini ve kazanın olası diğer nedenlerinin de araştırıldığını duyurdu. Yetkililer, kazada yaralanan 51 kişinin bölgedeki hastanelere nakledildiğini açıkladı.
(İHA)
ABD'de 69 araç birbirine girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   Gemerek'te "Ailem Derste Başarım Zirvede" projesi - Haber
10:31   Komşusunu rahatsız edene hapis ve para cezası! - Haber
10:30   Deniz ulaşımına lodos engeli - Haber
10:28   Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona... - Haber
10:28   VASKİ'den büyük tasarruf - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
07:44   Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti - Haber
07:17   İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
23.12.2019 10:36:17