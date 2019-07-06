06.07.2019 07:40
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ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem - 2
Kaynak: DHA
Dünya
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ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem
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BM'den Libya'da ateşkes ve üçüncü ülkelere 'müdahil olmayın' çağrısı
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