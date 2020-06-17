ABD'de 92 yaşındaki kadına saldırı anları kamerada

ABD'de 92 yaşındaki kadına saldırı anları kameradaABD, (DHA) ? ABD'nin New York kentinde, daha önce yaklaşık 100 kadar suçtan gözaltına alınan bir kişi, yoldan geçerken 92 yaşındaki bir kadına yumruk attı.

17.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:57
ABD'de 92 yaşındaki kadına saldırı anları kamerada
ABD, (DHA) ? ABD'nin New York kentinde, daha önce yaklaşık 100 kadar suçtan gözaltına alınan bir kişi, yoldan geçerken 92 yaşındaki bir kadına yumruk attı. Yaşlı kadın aldığı darbeyle yere düşerek yaralanırken, polis o anları kaydeden sokak kamerasının görüntülerini yayınladı.
New York'un Manhattan bölgesinde yürüme değnekleriyle yürüyen yaşlı bir kadın, yoldan geçen Rashid Brimmage (31) tarafından yumruklandı. Yüzüne darbe alan kadın, yere yuvarlanarak başını çarptı. Polis, saldırganın geçmişte 100 kadar ayrı suçtan gözaltına alındığını ifade etti. Brimmage'in, polis tarafından en son mart ayında işlediği bir suçtan gözaltına alındığı bildirildi. Yaşlı kadının tedavisinin devam ettiği açıklandı. Saldırı anlarının anbean yansıdığı sokak kamerasının görüntülerini, polis kamuoyuyla paylaştı. ABD’de 92 yaşındaki kadına saldırı anları kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, DHA, Güncel, Haber

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