Menü
Haberler ›› Ekonomi ››ABD'de açık iş sayısı ocakta beklentiyi aştı - Ekonomi

ABD'de açık iş sayısı ocakta beklentiyi aştı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ocakta 7 milyona yükselerek beklentinin üzerinde gerçekleşti.

17.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:28
ABD'de açık iş sayısı ocakta beklentiyi aştı
ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ocakta 7 milyona yükselerek beklentinin üzerinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı yılın ilk ayında bir önceki aya göre 411 bin artarak 7 milyona yükseldi.
Bu dönemde yüzde 4,4 artış gösteren açık iş sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 6,4 milyon olması yönündeydi.
Açık iş sayısının ocak ayında en fazla artış gösterdiği sektörler ise finans, sigorta, kamu ve madencilik olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Ekonomi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Ekonomi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Ekonomi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı Ekonomi
Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Ekonomi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Ekonomi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı