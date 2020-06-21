ABD'de adı sokağa verilen 'Efsane' Türk Mimar yaşamını yitirdi

ABD'de adı sokağa verilen 'Efsane' Türk Mimar yaşamını yitirdiWashington, (DHA) ? 61 yıldır ABD'de yaşayan ünlü Türk mimarı Engin Artemel Virginia'nın Alexandria şehrinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

21.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:41
ABD'de adı sokağa verilen 'Efsane' Türk Mimar yaşamını yitirdi
Washington, (DHA) ? 61 yıldır ABD'de yaşayan ünlü Türk mimarı Engin Artemel Virginia'nın Alexandria şehrinde 81 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun yıllar ABD'de mimarlık yapan Engin Artemel, Virginia'nın Alexandria şehrinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Artemel, Alexandria Belediyesi'nde uzun yıllar mimar olarak çalışmış ve Alexandria şehrine katkıları dolayısıyla 'Yaşayan Efsane' ödülene layık görülmüştü. 2009 yılında ünlü mimarın adı, Virginia Eyaletinde bir sokağa verilmiş ve şehre olan katkılardan dolayı limanda ismine plaket konulmuştu.Cebinde 20 dolarla İstanbul'dan California'ya üniversite eğitimine giden ünlü mimarın adı ABD'de bir sokağa verildi.
DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Artemel'in cenazesi, Ivy Hill Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs önlemlerinden dolayı sadece yakın çevresinin katıldığı törene, ailesi çiçek gönderilmemesini önemle rica ederek 'Onun adına Old Town Alexandria'da sahile giderek gezin ve ona dua edin' açıklamasında bulundu.
ENGİN ARTEMEL KİMDİ
Ankara'da 31 Temmuz 1938 yılında doğan Türk mimar, Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra California'ya taşınarak Cal Poly Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesini bitirdi.
Kansas Üniversitesi'nde kentsel planlama ve inşaat mühendisliği yüksek lisans derecesi alan Artemel, Alexandria Belediyesi'nde mimar olarak çalıştı. Engin Artemel'i İstanbul'dan alıp Alexandria tarihinin bir parçası yapan, onun mimari merakı olmuştu.
Yaşayan efsane Engin Artemel'in cebinde 20 dolarla California'da başlayan Amerikan rüyası, Alexandria'ya kadar uzandı. Alexandria'da sahilinin açılması ve King Street'in yeniden canlandırılmasına yönelik önemli projelere öncülük etti. ABD’de adı sokağa verilen ’Efsane’ Türk Mimar yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar’dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi’nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Haber
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, ’Neden yaptınız?’ sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Haberler››Güncel››ABD'de adı sokağa verilen 'Efsane' Türk Mimar yaşamını yitirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:21: Uşak'ta bir köy karantinaya alındı - Haber 12:19: ABD'den İstanbul'a ilk tarifeli uçuş gerçekleşti - Haber 12:17: Antalya'da 654 kaçak yapı yıkıldı - Haber 12:16: 'Elimizde virüsün öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok' - Haber 12:14: ESKİŞEHİR Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı - Haber 11:58: Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti - Haber 11:27: İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor - Haber 11:15: Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber