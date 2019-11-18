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ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de bir alışveriş mağazasının otoparkında meydana gelen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

18.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:19

Saldırı, eyaletiyle aynı ismi taşıyan Oklahoma kentinin, Duncan bölgesindeki Walmart alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, silahlı bir kişinin otoparkta bulunan kişilere rastgele ateş açtığı bildirildi. 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili polisten şu açıklama yapıldı:

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

"Şu anda Walmart otoparkında silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü teyit ediyoruz. Otoparktaki bir araçta bir kadın ve adam, aracın yakınında ise bir adam daha ölü bulundu. Ayrıca olay yerinde bir tabanca ele geçirildi. Bilgiler yakın zamanda güncellenecektir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD medyası ise olayda yaşamını yitiren 3 kişiden birinin silahlı saldırgan olduğunu, ancak bu kişinin ne şekilde yaşamını yitirdiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKSAS'TAKİ SALDIRIDA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'deki en büyük perakende mağaza zinciri Walmart'ın Teksas eyaleti El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde bulunan şubesinde 4 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda da 22 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Güncel

Kaynak: DHA


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